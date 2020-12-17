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  4. Kocaeli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye çıkarıldı

Kocaeli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi adliyeye çıkarıldı

17.12.2020 10:56 | Son Güncelleme:
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Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan askeri okul eski öğrencilerinin de aralarında olduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan askeri okul eski öğrencilerinin de aralarında olduğu 11 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde belirlenen adreslere, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 askeri okul eski öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi önceki gün diğer 9 kişi ise sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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