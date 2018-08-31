Kocaeli Fuarı'nda MFÖ rüzgarı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında sahne alan Mazhar-Fuat-Özkan izleyenleri coşturdu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında sezonun son konseri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Mazhar-Fuat-Özkan konseriyle yapıldı. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur ilk olarak dinleyicilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren MFÖ'yü konser alanını dolduranlar cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi. MFÖ'nün şarkılarına binlerce hep birlikte eşlik etti. MFÖ şarkılarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.
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