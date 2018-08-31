HABER

Kocaeli Fuarı'nda MFÖ rüzgarı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 00:35 | Son Güncelleme

KOCAELİ Fuarı 52.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında sahne alan Mazhar-Fuat-Özkan izleyenleri coşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında sezonun son konseri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Mazhar-Fuat-Özkan konseriyle yapıldı. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur ilk olarak dinleyicilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren MFÖ'yü konser alanını dolduranlar cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi. MFÖ'nün şarkılarına binlerce hep birlikte eşlik etti. MFÖ şarkılarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

PARTNERÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadıÇok ucuza aldığı sandıktan çıkanları görünce gözlerine inanamadı
Bursa'da cip, zeytin dükkanına daldı: 2 ölü, 1 yaralıBursa'da cip, zeytin dükkanına daldı: 2 ölü, 1 yaralı
Mersinliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hadise ile coştuMersinliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Hadise ile coştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Çin'den ABD'ye çok sert uyarı: Yaptırım tehdidinde bulunmayın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

Markette gördükleri husumetlilerine kurşun yağdırdılar: 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.