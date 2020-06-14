Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'de şehre giriş çıkış yasağı getirildiği haberi bir anda gündemm oldu. Vatandaşlar "Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak?, Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

KOCAELİ'DE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre Kocaeli'ye giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Kararın koronavirüs tedbirleri kapsamında alındığı, kentte eylem ve etkinliğe katılımın yaratacağı olumsuz tablo karşısında önlem amacı taşıdığı belirtildi.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN 'YASAK' AÇIKLAMASI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinliklerle kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresiyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinliklerle bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları, bugün saat 00.01'den 27 Haziran saat 00.00'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sokak karantinaya alındı.

Bitlis ve Tekirdağ'da da benzer yasak kararı alınmıştı.

BAKAN KOCA ARTAN VAKALARLA İLGİLİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakalarla ilgili "hatalı iyimserlik" vurgusu yaparak sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

