HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Kocaeli Valiliği açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 07:50 | Son Güncelleme

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? sorusu gündem oldu. Kocaeli son dakika haberlerine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında ve eylem, etkinlik için kente giriş-çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Peki Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak? İşte Kocaeli Valiliği'nin konuyla ilgili almış olduğu karar ve tüm detaylar...

Kocaeli giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'de şehre giriş çıkış yasağı getirildiği haberi bir anda gündemm oldu. Vatandaşlar "Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak?, Kocaeli'ye giriş çıkışlar ne zaman açılacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

KOCAELİ'DE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan son açıklamaya göre Kocaeli'ye giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Kararın koronavirüs tedbirleri kapsamında alındığı, kentte eylem ve etkinliğe katılımın yaratacağı olumsuz tablo karşısında önlem amacı taşıdığı belirtildi.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN 'YASAK' AÇIKLAMASI

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İlimiz genelinde kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinliklerle kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki cezaevleri önleri ve yakın çevresiyle açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, toplu karşılama ve uğurlama, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, imza kampanyası, çadır kurma, el ilanı/bildiri, broşür dağıtma, protesto eylemi ve bunun gibi eylem ve etkinliklerle bu eylemlere destek vermek amacıyla ilimize gelebilecek araçların ve şahısların ilimiz sınırlarına girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları, bugün saat 00.01'den 27 Haziran saat 00.00'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."

Öte yandan Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sokak karantinaya alındı.

Bitlis ve Tekirdağ'da da benzer yasak kararı alınmıştı.

BAKAN KOCA ARTAN VAKALARLA İLGİLİ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vakalarla ilgili "hatalı iyimserlik" vurgusu yaparak sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat edilmesi yönünde çağrı yapmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladıSıcaklık koronavirüsü etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

Barış Atay'a 'sabotaj' olayıyla ilgili flaş açıklama

Cezaevi firarisi iki gün boyunca terör estirdi!

Cezaevi firarisi iki gün boyunca terör estirdi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Türk çıktı!

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Esra Erol'da şok! Evlendiği gece eşinin 8 aylık hamile olduğunu öğrendi

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Aracında uyuyan siyahi adam polis tarafından öldürüldü

Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan erken seçim açıklaması

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'Vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

'İstanbul Yeditepe Konserleri 30 milyon liraya mal oldu' iddiasına yanıt

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı (Cemil Meriç kimdir?)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemil Meriç paylaşımı

Son dakika! Adana'da PKK/KCK operasyonu

Adana'da şafak operasyonu

İstanbul Fatih'teki otelde hareketlilik

İstanbul Fatih'teki otelde hareketlilik

Başakşehir'de lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi

Başakşehir'de lastiği patlayan çöp kamyonu devrildi

İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

İzmir’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan kişi, evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.