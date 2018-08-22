Kocaeli halkı kent bayramlaşmasında buluştu

HABER Alişan KOYUNCU-KAMERA Dinçer AKBİRİZMİT(Kocaeli)İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de her bayram geleneksel olarak kent protokolü ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı Kent Bayramlaşması programı Kurban Bayramı'nda 30'uncu kez gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından bu yıl 30'uncu kez düzenlenen 'Kent Bayramlaşması', bugün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Yıldız, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bayramlar bizim sevinçli günümüz, mutlu günümüz. Şu anda Türkiye olarak huzurluyuz ve güven içerisinde yaşıyoruz. Ama özellikle İslam coğrafyasında çok hüzünlü günler yaşanıyor. Kan akıyor, savaş var, insanlık dışı uygulamalar var. Bunun büyük çoğunluğunun İslam ve Türk ülkelerinde olmasından dolayı bizler de hüzünlüyüz. İnşallah Türkiye olarak daha güçlü olacağız dedi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bayramlar bizler için önemli birliğimiz ve manevi değerlerimiz açısından büyük önem taşıyan özel anlamlı günlerdir. Bu günleri en iyi şekilde değerlendirmek birlik ve beraberliğimizi en üst noktalara taşımak hepimizin arzusudur. Her bayram olduğu gibi bu bayram da Kocaeli'de kentin bütün dinamikleriyle burada bir araya geliyor bayramlaşıyoruz. Bayramlarda birlik ve beraberliğimizi en üst noktalara taşımak ve kentin bu anlamdaki eksikliklerini giderebilmek adına bunu da bir fırsat olarak görüyoruz. Kocaeli'de önemli bir uyum büyük bir birliktelik var. Bu anlamda burada farklı siyasi partiler, farklı gruplar farklı düşünceleri olan insanlarla bir araya gelebiliyoruz diye konuştu.

