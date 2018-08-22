HABER

Kocaeli halkı kent bayramlaşmasında buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de her bayram geleneksel olarak kent protokolü ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı Kent Bayramlaşması programı Kurban Bayramı'nda 30'uncu kez gerçekleştirildi.

HABER Alişan KOYUNCU-KAMERA Dinçer AKBİRİZMİT(Kocaeli)İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de her bayram geleneksel olarak kent protokolü ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı Kent Bayramlaşması programı Kurban Bayramı'nda 30'uncu kez gerçekleştirildi. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından bu yıl 30'uncu kez düzenlenen 'Kent Bayramlaşması', bugün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kadir Yıldız, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Bayramlar bizim sevinçli günümüz, mutlu günümüz. Şu anda Türkiye olarak huzurluyuz ve güven içerisinde yaşıyoruz. Ama özellikle İslam coğrafyasında çok hüzünlü günler yaşanıyor. Kan akıyor, savaş var, insanlık dışı uygulamalar var. Bunun büyük çoğunluğunun İslam ve Türk ülkelerinde olmasından dolayı bizler de hüzünlüyüz. İnşallah Türkiye olarak daha güçlü olacağız dedi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bayramlar bizler için önemli birliğimiz ve manevi değerlerimiz açısından büyük önem taşıyan özel anlamlı günlerdir. Bu günleri en iyi şekilde değerlendirmek birlik ve beraberliğimizi en üst noktalara taşımak hepimizin arzusudur. Her bayram olduğu gibi bu bayram da Kocaeli'de kentin bütün dinamikleriyle burada bir araya geliyor bayramlaşıyoruz. Bayramlarda birlik ve beraberliğimizi en üst noktalara taşımak ve kentin bu anlamdaki eksikliklerini giderebilmek adına bunu da bir fırsat olarak görüyoruz. Kocaeli'de önemli bir uyum büyük bir birliktelik var. Bu anlamda burada farklı siyasi partiler, farklı gruplar farklı düşünceleri olan insanlarla bir araya gelebiliyoruz diye konuştu.

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Kuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldıKuzey Ege'ye rezervasyonsuz gelen tatilciler açıkta kaldı
Şırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktıŞırnak'ta öldürülen 2 PKK'lı, örgütün 'sözde' halkla ilişkiler sorumluları çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Trump'dan flaş karar! Avrupa Birliği'ne de ek vergi koyuyor

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Edin Visca Fenerbahçe'ye gidiyor

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.