Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

