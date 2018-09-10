HABER

Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 06:08 | Son Güncelleme

Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulunuldu.

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdiYeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi
Uzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladıUzaklaştırma kararı olan kişi eşini tabancayla yaraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yağış

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

Ali Koç: Yılbaşına kadar 900 milyon TL bulamazsak yaptıklarımız boşa gider!

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

Kriz tırmanıyor! Trump suskunluğunu Twitter'dan bozdu

New York Times gazetesi yazdı: ABD 17 yıldır Afganistan konusunda yalan söylüyor

New York Times gazetesi yazdı: ABD 17 yıldır Afganistan konusunda yalan söylüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
8 Eylül Sayısal Loto sonuçları: Çarşamba gününe devir 4 milyon 283 bin lira!

8 Eylül Sayısal Loto sonuçları: Çarşamba gününe devir 4 milyon 283 bin lira!

Milli Piyango sorgula 9 Eylül 2018: Büyük ikramiye İstanbul'a! (Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi)

Milli Piyango sorgula 9 Eylül 2018: Büyük ikramiye İstanbul'a! (Milli Piyango çekilişi sonuçları sıralı tam listesi)

Günlük burç yorumları: 10 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 10 Eylül Pazartesi İrem Su'dan günlük burç yorumları

İstanbul’da 850 ekip ile 9 bin 500 polis görev yapacak

İstanbul’da 850 ekip ile 9 bin 500 polis görev yapacak

Bir şarbon alarmı daha: Etler toplatılıyor!

Bir şarbon alarmı daha: Etler toplatılıyor!

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

Yeni bilgiler ortaya çıktı! 'Seri katil' Mehmet Ali Çayıroğlu yanlış eve gidince yakayı ele verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.