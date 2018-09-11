HABER

Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:08 | Son Güncelleme

Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'de sağanak ve gök gürültülü sağanak ile zaman zaman kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bandırma ve Erdek'te palamut bereketiBandırma ve Erdek'te palamut bereketi
Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandıSunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kuvvetli yağış uyarı

En Çok Okunan Haberler

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

İstanbul'da kara bulutlar ve yağmur

İstanbul'da kara bulutlar ve yağmur

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı

Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı

Ankara'da korkunç cinayet! Ağzı bantlı, elleri ve ayakları kelepçeyle bağlı...

Ankara'da korkunç cinayet! Ağzı bantlı, elleri ve ayakları kelepçeyle bağlı...

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! 2 ton esrar, 2 ton eroin ve 1 ton kokain ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu! 2 ton esrar, 2 ton eroin ve 1 ton kokain ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.