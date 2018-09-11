Kocaeli için kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL (AA) - Kocaeli'de sağanak ve gök gürültülü sağanak ile zaman zaman kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
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