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KOCAELİ İMSAKİYE 2023: Kocaeli ilk sahur iftar vakti kaçta? İmsakiyeye göre sahur, imsak, iftar saati

22.03.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli sahur ve iftar saatleri için araştırmalar hız kazandı. Kocaeli’de yaşayan vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine yoğun ilgi gösteriyorlar. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece kalkılacak. Peki, Kocaeli sahur vakti, imsak saati kaçta? İşte Kocaeli İmsakiye bilgilerine göre sahur ve iftar saatleri

KOCAELİ İMSAKİYE 2023: Kocaeli ilk sahur iftar vakti kaçta? İmsakiyeye göre sahur, imsak, iftar saati

Kocaeli sahur ve iftar saatleri 23 Mart’a az bir zaman merak edildi. Müslümanlar ramazan orucuna bu sene perşembe günü başlayacaklar. İlk sahura bu gece kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri açıklandı. Kocaeli İmsakiyesine göre gün gün sahur ve iftar saatleri belli oldu. Kocaeli'de ilk sahur saati 05:08 olacak.

KOCAELİ SAHUR SAATLERİ

Kocaeli ilk sahur vakti: 05:28
24 Mart Kocaeli sahur saati 05:26
25 Mart Kocaeli sahur saati 05:24
26 Mart Kocaeli sahur saati 05:22

akşam-ezanı-kaçta

KOCAELİ’DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Kocaeli’de ilk iftar saati 19:21 olarak açıklandı.
24 Mart Kocaeli iftar saati 19:22
25 Mart Kocaeli iftar saati 19:24
26 Mart Kocaeli iftar saati 19:25

KOCAELİ İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İMSAKİYEYE GÖRE BAZI İLLERİN SAHUR SAATLERİ

İstanbul sahur saati: 05:31
Ankara sahur saati: 05:17
İzmir sahur saati :05:42
Bursa sahur saati: 05:32
Adana sahur vakti: 05:12
Adıyaman sahur vakti: 04:59

imsakiye

Burdur sahur vakti: 05:31
Çanakkale sahur vakti: 05:43
Çankırı sahur vakti: 05:13
Çorum sahur vakti: 05:08
Denizli sahur vakti: 05:36
Diyarbakır sahur vakti: 04:51
Düzce sahur vakti: 05:23
Edirne sahur vakti: 05:40

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