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KOCAELİ İMSAKİYE 2023: Kocaeli sahur vakti, imsak saati kaçta? Kocaeli ilk sahur ve iftar saatleri

21.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli sahur vakti 23 Mart 2023 Perşembe günü oruç tutacak vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kocaelililer Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayı için geri sayım devam ederken konuya dair yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Ramazan 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Peki, 23 Mart 2023 Kocaeli'da sahur saat kaçta açılacak? İşte 23 Mart 2023 Kocaeli sahur vakti...

KOCAELİ İMSAKİYE 2023: Kocaeli sahur vakti, imsak saati kaçta? Kocaeli ilk sahur ve iftar saatleri

Kocaeli sahur vakti 23 Mart 2023 Perşembe günü oruç tutmak için sahura kalkacak vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Ramazan Ayı her sene 30 gün sürmemektedir. Diyanet'in yayımladığı bilgilere göre; Ramazan Ayı bu yıl 29 gün sürecek. Kocaelililer internette "23 Mart 2023 Kocaeli'de sahur saat kaçta açılacak?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 23 Mart 2023 Perşembe günü Kocaeli'dE ilk iftar ve sahur vakti...

KOCAELİ’DE İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Kocaeli’de ilk sahur saat 05:28'de yapılacak.
24 Mart Kocaeli sahur saati 05:26
25 Mart Kocaeli sahur saati 05:24
26 Mart Kocaeli sahur saati 05:22

KOCAELİ'DE İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Kocaeli'de ilk iftar saati 19:21 olarak açıklandı.
24 Mart Kocaeli iftar saati 19:22
25 Mart Kocaeli iftar saati 19:24
26 Mart Kocaeli iftar saati 19:25

KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

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oruç-ne-zaman

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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