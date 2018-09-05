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Kocaeli İYİ Parti il yönetimi, görevden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 16:23 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine, Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İYİ Parti Genel Merkezi'nin çağrısı üzerine, Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. İYİ Parti'nin ülke genelindeki teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerin istifası istendi. Kocaeli'deki İYİ Parti yönetim kurulu üyeleri de bu çağrıya uydu. İl Başkanı Serdar Kaman ve yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti. Kaman, il başkanı olarak son basın açıklamasını yaptığını belirterek, "İstifa etmemin nedeni bütün ülkede il başkanları yönetimleri ve disiplin kurulu üyelerinin genel merkez tarafından istifası istenmiş olmasıdır. Bunun temel nedeni ise yenilenme ihtiyacının doğmuş olmasıdır. Biz de yönetim olarak istifa ettik. Şu an yönetim düşmesi için imza topluyoruz. İmza toplanınca dernekler masasına ileteceğim. Yönetim düşmüş olacak. Ben de bugün itibarıyla istifa ediyorum. Önümüzdeki hafta istifa edenlerin yerine yeni yönetim gelecek" dedi. İlçelerde de istifa süreci olacağını kaydeden Serdar Kaman, "İlçelerdeki yenilenme prosedürleri farklı olacak. İl başkanları tamamlandıktan sonra ilçeler değişecek. Bazı ilçeler görevine devam edecektir. Yerel seçimlere yenilenmiş olarak gireceğiz. İnşallah yapılan bu çabalar emekler hem partimize hem de Türkiye'mize hayırlı olur" diye konuştu.

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