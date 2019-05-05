HABER

Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 20:49 | Son Güncelleme

Bu yıl "Roman ve Hikaye" temasıyla gerçekleştirilen, 490 yayınevi ile 800’ün üzerinde söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yapan fuar, kapılarını kapattı - Fuarı 9 günlük süre zarfında 855 bin 815 kişi ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca bu yıl "Roman ve Hikaye" temasıyla 27 Nisan'da Uluslararası Fuar Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

Yazar Ayşe Kulin’in onur konuğu olduğu fuar, 490 yayınevi, 80 sivil toplum kuruluşu ile 800’ün üzerinde söyleşi, panel ve imza etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Geleneksel hale gelen "Ağaçlar Kitap Açtı" etkinliğiyle başlayan fuarı, 9 günlük süre zarfında 855 bin 815 kişinin ziyaret etti. Fuarın 11 yılda çektiği toplam ziyaretçi sayısı ise 5 milyon 459 bin 815 olarak açıklandı.

İzmit merkezdeki Yürüyüş Yolu'nda bulunan asırlık çınar ağaçlarına yaklaşık 3 bin adet kitap asıldı. Sabah işe giden veya okulun yolunu tutan öğrenciler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile ağaçtan kitap topladı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen "Arabada Sinema" etkinliği kapsamında Uluslararası Fuar Merkezi’nin otoparkında özel bir düzenek hazırlandı. Otoparka araçlarıyla gelen ziyaretçiler, sinema için ayrılan bölümlere arabalarını park etti, film gösterimi başladığında ise sesi, ayarladıkları radyo frekansı üzerinden dinledi.

Fuar kapsamında bu yıl da Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Gebze Teknik Üniversitesi’nde (GTÜ) tanıtım etkinlikleri düzenlendi. Kitap fuarı tanıtımı için özel olarak hazırlanan tırda bilgilendirme yapıldı. KOÜ Umuttepe Kampüsünde de geleneksel hale gelen açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

UNESCO tarafından ilan edilen "Dede Korkut" yılı dolayısıyla fuar alanında Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü tarafından sahne oluşturuldu. Burada Dede Korkut temalı tiyatro oyunları sahnelendi.

Bu yıl fuar alanında bulunan kitap kumbarasına, "Gençler, Elinizden Gelen Kitap Olsun" kampanyasıyla ziyaretçiler tarafından atılan kitaplar, şehit öğretmen Necmettin Kuyucu adına toplandı. Kumbarada biriken kitaplar, şehit öğretmen Kuyucu’nun okulunda yapılacak kütüphaneye verildi.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı? Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?
Bülent Arınç: “AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok”Bülent Arınç: “AK Parti’de düşecek bir çınar yaprağına bile tahammülümüz yok”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kitap fuarı Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Devlet Bahçeli'dan flaş 'İstanbul' açıklaması

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki'nin esmer hali herkesi şaşırttı!

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

AA: 43 kişinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 1 asker yaralı

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Bartın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Balıkesir iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Aydın iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Artvin iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Ardahan iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

Antalya iftar saati kaç? İftara ne kadar kaldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.