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Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 18:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fuara gelen gelen vatandaşlar, fuar merkezi girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bu sene 11’incisini düzenlediği Kocaeli Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. Kocaeli Kitap Fuarı’na daha ilk günden kitap tutkunları adeta akın etti. Kitap Fuarı’nın gerçekleştiği Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki otopark tamamıyla dolarken giriş kapısında uzun kuyruklar oluştu. Aileleri ile gelen kitapseverler fuarın ilk günü İlber Ortaylı, Ayşe Kulin, Tufan Gündüz, Pelin Çift, Erhan Altunay, Didem Aslan Yılmaz, Aret Vartanyan, Buket Uzuner, Ardan Zentürk, Can Yılmaz , Zaafer Algöz gibi isimlerin söyleşi ve imzalarını takip etme şansı yakaladı. Söyleşilerin olduğu 4 salonu kitapseverler hınca hınç doldurdu. Sevdikleri yazarlardan imza almak isteyenler yine uzun kuyruklar oluşturdu.

Kocaeli Kitap Fuarı ikinci gününde de önemli isimleri konuk edecek. Canan Kararay, Hatice Kübra Tongay, Cem Seymen, Nevzat Tarhan, Ömer Tuğrul İnançer, Serdar Tuncer, Erhan Çelik, Gözde Erdoğan, Oktay Tiryakioğlu 28 Nisan Pazar günü kitapseverlerle buluşacak isimlerden sadece birkaçı olacak.

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Kocaeli Kitap Fuarı’na yoğun ilgi
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