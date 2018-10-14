HABER

Kocaeli Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran'dan seçim çalışması: Alo ben belediye başkanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran 2019 yerel seçimi yaklaşırken çalışmalara hız verdi. 0312 alan kodlu bir numara ile ilçedeki tüm telefonları arayan başkan, yaptığı icraatları anlatıp yeniden aday olacağını belirten bir ses kaydı dinletiyor. Bu çalışma CHP'li meclis üyelerinin de sert tepkisi ile karşılaştı.

Kocaeli Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran'dan seçim çalışması: Alo ben belediye başkanı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık ‘tasarruf’ çağrısı yaptığı şu günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesi ilginç bir ‘reklama’ tanık oluyor. AK Partili Körfez İlçesi Belediye Başkanı İsmail Baran 2019’un Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için ‘telefondan’ oy istiyor. 1 dakikalık bir ses kaydı hazırlayan İsmail Baran özel bir şirketle anlaştı ve Körfez ilçesinde yaşayan 110 bin 921 seçmenin ev ve cep telefonlarını aratarak bu mesajı dinletti.

ÖZEL TELEFON MESAJI

Sözcü gazetesinden Uğur Enç'in haberine göre, İsmail Baran'ın mesajında şu ifadeler yer aldı; “Sevgili Körfezli hemşehrim. Ben Belediye başkanınız İsmail Baran. Sizlere 4 buçuk yıldır hizmet etmekten dolayı bahtiyarım. Körfez sevdamız ile 400 milyon yatırım yapmanın, Türkiye'de 3 bin 200 öğrenciye burs veren bir belediye olmanın ve her şeyden önce 162 bin gönül köprüsü kurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yolunda sizlere olan hizmet aşkımız artarak devam edecektir. Hep birlikte hizmet dolu yıllar diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum.”

AK Partili başkanın telefon mesajına ek olarak bir de özel video hazırladığı, bu videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı öğrenildi.

“DENETİME MUHALEFETİ ALMIYORLAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan belediyenin CHP'li Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Tayfun Balıkçı, “Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran reklam konusunda her türlü harcamayı yapıyor. Videolar çekip, pankartlar hazırlıyordu. Bizce o bile gereksizdi ancak bu son olayda savurganlıkta adeta çağ atladı. Bu telefonla reklam işine kaç para ödendi bilmiyoruz. Ödemeleri bizden kaçırıyorlar. Sırf bu sebeple denetim komisyonuna CHP'li üyeleri almıyorlar. 3 AKP'li meclis üyesi denetliyor belediyeyi. Dolayısıyla biz ve kamuoyu belediye harcamaları konusunda bilgi sahibi olamıyoruz. Körfez Belediyesi, yıllık bütçesini bile geçmiş dönemlerden kalan gayrimenkulleri satarak oluşturuyor. Lüzumsuz tek bir liranın harcanmaması lazım. Ancak bizi dinleyen yok” ifadelerini kullandı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı varİzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli İsmail Baran alo ben belediye başkanı 2019 yerel seçim yerel seçim akp ak parti Körfez

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

Muharrem İnce'den Erdoğan'a gönderme: Çerçeveletip makam odalarına assınlar

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Yahudi aktör ile evlenen Müslüman oyuncuya İsrail'den skandal sözler!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Hilal Cebeci ve Gökhan Özoğuz atışması!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

İlginizi Çekebilir

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

Belirli Gün ve Haftalar Kutlama Programı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yer almadı

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

ÖSYM'de yeni düzenleme! Artık kesinleşti

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Okuyucu Yorumları 4 yorum
kesin akp lidir dedim chp hdp olsa haber yapılmazdı
Adamın yüzünde ben yiyiciyim yazıyor.
yok daha neler
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum-Milas yolundaki kazada dikkat çeken ayrıntı

Bodrum-Milas yolundaki kazada dikkat çeken ayrıntı

Meteoroloji'den bugün (14 Ekim Pazar) için sağanak yağış uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji'den bugün (14 Ekim Pazar) için sağanak yağış uyarısı: O illerde yaşayanlar dikkat!

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...

Türkiye-ABD arasında rahibe krizi! 117 yıl önce...

Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 14 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İstanbul'da hangi yollar kapalı? Emniyet açıkladı, işte alternatif güzergahlar

İstanbul'da hangi yollar kapalı? Emniyet açıkladı, işte alternatif güzergahlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.