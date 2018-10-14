Kocaeli Körfez ilçesi Belediye Başkanı İsmail Baran'dan seçim çalışması: Alo ben belediye başkanı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sık sık ‘tasarruf’ çağrısı yaptığı şu günlerde Kocaeli’nin Körfez ilçesi ilginç bir ‘reklama’ tanık oluyor. AK Partili Körfez İlçesi Belediye Başkanı İsmail Baran 2019’un Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için ‘telefondan’ oy istiyor. 1 dakikalık bir ses kaydı hazırlayan İsmail Baran özel bir şirketle anlaştı ve Körfez ilçesinde yaşayan 110 bin 921 seçmenin ev ve cep telefonlarını aratarak bu mesajı dinletti.

ÖZEL TELEFON MESAJI

Sözcü gazetesinden Uğur Enç'in haberine göre, İsmail Baran'ın mesajında şu ifadeler yer aldı; “Sevgili Körfezli hemşehrim. Ben Belediye başkanınız İsmail Baran. Sizlere 4 buçuk yıldır hizmet etmekten dolayı bahtiyarım. Körfez sevdamız ile 400 milyon yatırım yapmanın, Türkiye'de 3 bin 200 öğrenciye burs veren bir belediye olmanın ve her şeyden önce 162 bin gönül köprüsü kurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yolunda sizlere olan hizmet aşkımız artarak devam edecektir. Hep birlikte hizmet dolu yıllar diliyorum. Sizlere saygılarımı sunuyorum.”