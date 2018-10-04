KOCAELİ (AA) - Kocaeli Körfezi Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Bölgesel Tatbikatı kapsamında, senaryo gereği tanker ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu denize dökülen 70 ton akaryakıtın yayılmasının önlendiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

Tatbikat öncesi Tütünçiftlik İskelesi'nde düzenlenen törende konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin 8 bin 333 kilometre kıyı uzunluğuna sahip üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu, Kocaeli'nin de 188 kilometre kıyı uzunluğu olduğunu söyledi.

Aksoy, ülke denizciliği açısından önemli bir şehir olan Kocaeli'de deniz kirliliğinin oluşmaması adına yapılmış ve yapılan birçok çalışma olduğunu dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla önemli çalışmalar ve denetimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İzmit Körfezi'nde bulunan 35 limanda geçen yıl 73 milyon ton yük elleçlendiğini aktaran Aksoy, bunlar göz önüne alındığında gerçekleştirilecek tatbikatın öneminin daha iyi anlaşılacağını ifade etti.

- "Ulusal mevzuatta gerekli düzenlemeleri yapıyoruz"