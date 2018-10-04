KOCAELİ (AA) - Kocaeli Körfezi Deniz Kirliliğine Acil Müdahale Bölgesel Tatbikatı kapsamında, senaryo gereği tanker ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu denize dökülen 70 ton akaryakıtın yayılmasının önlendiği tatbikat gerçeğini aratmadı.
Tatbikat öncesi Tütünçiftlik İskelesi'nde düzenlenen törende konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin 8 bin 333 kilometre kıyı uzunluğuna sahip üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğunu, Kocaeli'nin de 188 kilometre kıyı uzunluğu olduğunu söyledi.
Aksoy, ülke denizciliği açısından önemli bir şehir olan Kocaeli'de deniz kirliliğinin oluşmaması adına yapılmış ve yapılan birçok çalışma olduğunu dile getirerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla önemli çalışmalar ve denetimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.
İzmit Körfezi'nde bulunan 35 limanda geçen yıl 73 milyon ton yük elleçlendiğini aktaran Aksoy, bunlar göz önüne alındığında gerçekleştirilecek tatbikatın öneminin daha iyi anlaşılacağını ifade etti.
- "Ulusal mevzuatta gerekli düzenlemeleri yapıyoruz"
Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç da büyük bölümü denizlerle kaplı olan dünyada deniz taşımacılığının ayrı bir yere ve öneme sahip olduğunu belirterek, denizcilik sektöründe gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin belli kurallara göre yapılması ve sürekli denetim altında tutulmasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Ülkenin deniz imkanlarını kullanmak ve sürdürülebilir çevreyi muhafaza etmek amacıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün deniz kirliliğine ilişkin düzenlediği birçok sözleşmeye taraf olunduğunu anlatan Kılıç, Bakanlık olarak deniz çevresinin korunmasına ilişkin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek için ulusal mevzuatta gerekli düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.
Deniz çevresinin korunmasında proaktif tedbirler almalarının yanı sıra, kirlilik oluştuktan sonra da yapmaları gerekenlerin öneminin farkında olduklarına işaret eden Kılıç, "Bugüne kadar Bakanlığımız ve Çevre Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak 4 uluslararası, 2 ulusal, 6 bölgesel olmak üzere toplam 12 petrol kirliliğine müdahale tatbikatı gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz tatbikatlarla deniz kirliliğine hızlı ve etkin müdahalede bulunarak kapasitemizi geliştirmeyi ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu arttırmayı hedefliyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve diğer protokol üyeleri, gözlem gemisine geçerek tatbikatı izledi.
-Denize dökülen 70 ton akaryakıta müdahale edildi
Tatbikatta senaryo gereği, Tütünçiftlik bölgesinde akaryakıt ikmali sonrası kalkış manevrası yapan tankere, "black out" olması nedeniyle manevradan aciz duruma düşen kuru yük gemisinin çarptığı ihbarını alan ekipler, yangın tehlikesine karşı söndürme römorkörlerini olay yerine sevk etti.
Çevre emniyetinin sağlanarak ve bölgede bulunan deniz araçları uyarılarak, doğu batı istikametindeki gemi trafiği durduruldu ve kazaya karışan gemilerle iletişime geçilerek hasar tespiti yapıldı. Daha sonra kirliliğin tespiti için havadan gözlem gerçekleştirildi.
Denize sızan 70 ton akaryakıtın kontrol altına alınması için görevlendirilen acil müdahale ekipleri, gemilerin etrafına bariyer serdi. Tankerin hasarlı tankında bulunan yakıt başka tanklara transfer edilerek hasar giderildi ve kuru yük gemisi kaza alanından çekildi.
Kaza sonrası seyir, can, mal ve çevre emniyetine yönelik tedbirler alınırken, deniz kirliliğine müdahale edilerek deniz alanı ve kirlenen kıyı şeridi temizlendi.
Zarar tespitinin yapılmasıyla sona eren tatbikatın ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Tatbikatla, Türkiye karasularında seyrüsefer yapan gemiler ile denize kıyısı olan sanayi tesislerinden kaynaklanabilecek petrol ve petrol türevleri deniz kirliliğine zamanında ve etkin müdahale edilmesi ve bu konuda kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel imkan ve kabiliyetlerin gözden geçirilmesi ile tüm resmi ve özel paydaşlar arasında koordinasyonlu olarak hazırlıklı olunması hedefleniyor.
Kamuoyunda deniz çevresi bilincinin oluşturulması da tatbikatın amaçları arasında yer alıyor.
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