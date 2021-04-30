Kocaeli, Kütahya ve Kars'taki marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklandı

Söz konusu kurul kararında, kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edileceği, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Buna göre, bünyesinde perakende olarak inşaat malzemesi, hırdavat, tekstil, giyim, züccaciye, çanta ve ayakkabı, halı, mobilya, elektronik ürünler, beyaz eşya ve klima, kırtasiye ve otomotiv ürünleri satış reyonları bulunan marketlerin bu reyonlarının, ana faaliyet alanı bu ürünlerin satışı olan işyerleri için getirilen kısıtlamalara tabi olmasına, bu reyonların ve bulundukları katların kapatılmasına, müşterilerin bu reyonlara ulaşmasını engelleyici fiziki tedbirlerin alınmasına karar verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirdi.

KÜTAHYA'DA KISITLAMA KARARI

Kütahya'da, tam kapanma sürecinde marketlerde gıda ve temizlik dışı bazı ürünlerin satışına, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kısıtlama getirildi. Kararda ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satan işletmeler kapalı olduğundan bu ürünler için müşteri yoğunluğu olabileceği belirtildi.

ÖNLERİNE BANT ÇEKİLEREK SATIŞA KAPATILMASINA KARAR VERİLDİ

Bu doğrultuda, salgın riskinin azaltılması amacıyla açık olan marketlerde ayakkabı, kırtasiye, züccaciye, hırdavat ve giyecek satışı yapılan reyonların veya bu ürünlerin bulunduğu katların tam kapanma sürecinin bitimine kadar önlerine bant çekilerek satışa kapatılmasına karar verildi.Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.

KARS'TA MARKETLERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, zücaciye, hırdavat ve giyecek ürünlerinin satışı yasaklandı.

Vali Türker Öksüz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda, 17 Mayıs pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanma döneminde kent genelinde alınması gereken ilave tedbirler değerlendirildi.

Bu kapsamda, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla kentte faaliyet yürüten zincir marketlerde ayakkabı, kırtasiye, zücaciye ve giyecek satışının yasaklanması kararı alındı.

Alınan karar, resmi yazıyla kentteki marketlere tebliğ edildi.



