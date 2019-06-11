Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 askeri personel ve askeri personelden sorumlu 1 mahrem abi olmak üzere toplam 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin’de operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 1 açıkta yüzbaşı, 1 ihraç üsteğmen, 3’ü muvazzaf 2’si açıkta 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 5 kişinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

