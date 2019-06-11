HABER

Kocaeli merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 10:04 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 askeri personelle bu askerlerden sorumlu 'mahrem abi' hakkında gözaltı kararı verildi.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 askeri personelle bu askerlerden sorumlu 'mahrem abi' hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3’ü görevde, 5’i meslekten ihraç, 3’ü açığa alınan, 3 eski askeri öğrenci olmak üzere 14 askeri personel ve bu kişilerden sorumlu 'mahrem abi' hakkında gözaltı karar verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de operasyon düzenledi.
1 yarbay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve mahrem abinin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Çekici çağırıp, 3 otomobil çaldıÇekici çağırıp, 3 otomobil çaldı
Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralıBandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.