HABER

Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli sayısı 11'e yükseldi - Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve aralarında örgütün firari sözde il imamı Mehmet Akif Saka'nın kardeşinin de bulunduğu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından salı günü 10 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyon kapsamında 1 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Gözaltındaki şüphelilerden ihraç edilmiş 1 binbaşı, açıkta olan 1 yüzbaşı, ihraç edilmiş 2 üsteğmen ve muvazzaf 3 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgütün firari sözde il imamı Mehmet Akif Saka'nın kardeşi ihraç üsteğmen A. Saka'nın de olduğu şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Firari 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

- Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen, 3 eski askeri öğrenci, 5 astsubay ve bir askeri şahıslardan sorumlu "mahrem abi" olmak üzere 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Muğla, Kahramanmaraş, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, açığa alınan bir yüzbaşı, görevinden ihraç edilen bir üsteğmen, 3'ü muvazzaf 2'si açığa alınan 5 astsubay ve 3 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere 10 zanlı yakalanmıştı.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Osmanlı'nın atlarla gitikleri yerleri, motorlarıyla geziyorlarOsmanlı'nın atlarla gitikleri yerleri, motorlarıyla geziyorlar
23 kilometre pedal çevirip çocukları kitapla buluşturdular23 kilometre pedal çevirip çocukları kitapla buluşturdular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY kocaeli adliyesi

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Binlerce kişiyi ilgilendiren emeklilik kararı!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Görürseniz sakın öldürmeyin!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

Son dakika! Pendik'te fabrikada yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

Süper Loto sonuçları 13 Haziran: 22 milyonluk dev ikramiye tek kişiye çıktı!

22 Milyon TL tek kişiye çıktı!

Cuma Mesajları 2019: Kısa, Uzun veya resimli Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.