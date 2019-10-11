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Kocaeli merkezli 3 ilde dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:03 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli operasyonda "oltalama" yöntemiyle hesap bilgilerine ulaştıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde, "oltalama" yöntemiyle bankaların internet sitelerinin taklitlerini yaparak hesap bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları suçlamasıyla yakalanıp adliyeye çıkarılan 6 şüpheli cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.İ.S. (19), O.Ö. (20), Y.T. (20), İ.B.Ş. (20), T.E. (18), T.A. (17) ve M.T'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç satın aldığı belirlenen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 6 şüpheli tutuklandı, T.E. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ayrıca dijital materyallerin incelenmesi neticesinde yaklaşık 100 bin banka müşterisine ait kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri belirlenen şüphelilerin kullandığı lüks araçlara, cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulduğu öğrenildi.

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bazı vatandaşlar, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi olmuştu.

İhbar üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, "oltalama" diye tabir edilen yöntemle Türkiye'de faaliyet gösteren 3 bankanın internet sitelerinin benzerleri hazırlanıp vatandaşların hesap bilgilerinin ele geçirilerek dolandırıcılık yapıldığı belirlenmişti.

Kocaeli, İstanbul ve Adana'da 9 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler, "bilişim sistemleriyle nitelikli hırsızlık", "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "suç gelirlerinin aklanması" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık olarak 2 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, silah ve suç unsurlarına el konulmuştu.

Şüphelilerden biri daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kocaeli merkezli 3 ilde dolandırıcılık iddiası

- Kocaeli merkezli operasyonda "oltalama" yöntemiyle hesap bilgilerine ulaştıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç almışlar

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç almışlar

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç almışlar

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç almışlar

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç almışlar

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç almışlar

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç almışlar

Dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks araç almışlar
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dolandırıcılık Gebze Kocaeli lüks araç oltalama Siber

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