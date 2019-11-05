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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:13 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kocaeli devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş’ın aralarında olduğu toplam 7 ilde belirlenen adreslere sabah erken saatlerde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde operasyon başlatıldı. Sabah 06:30’da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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