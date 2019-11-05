HABER

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 08:40 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15 eski askeri öğrencinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

(AA)

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Erzincan’da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybettiErzincan’da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti
Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödülOnları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon

En Çok Okunan Haberler

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

Ahmet Altan cezaevinden çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

İmamoğlu'ndan dikkat çeken 'özel halk otobüsleri' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kuzey Irak'ta 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Terör örgütü yöneticilerini ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Bolivya'da muhalifler sokakta! Hayat durma noktasına geldi

Bolivya'da muhalifler sokakta! Hayat durma noktasına geldi

Son dakika! Muğla'da deprem (Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi)

Muğla'da peş peşe depremler!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Uşak'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü!

Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı!

Bağdadi'nin ablası Suriye'de yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.