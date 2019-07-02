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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 6'sı muvazzaf 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı verilen 8 şüpheliden 6'sının muvazzaf, 2'sinin açıkta asker, 7'sinin ise eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Ankara, Yalova ve Manisa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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