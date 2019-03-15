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Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:37 | Son Güncelleme

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan 17 şüpheli, adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 Mart'ta, 13'ü muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 1 muvazzaf binbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ile 10'u muvazzaf 14 astsubay gözaltına alınmıştı.

Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli TSK yapılanması

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