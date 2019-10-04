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Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:13 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince 1 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan bir muvazzaf teğmen ile bir eski askeri okul öğrencisi tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli kontrol şartıyla salıverilen 7 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş, Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Firari bir şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.

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FETÖ Kocaeli operasyon TSK

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