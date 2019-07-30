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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:36 | Son Güncelleme

Vatandaşları kredi notunu yükseltip kredi verme vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 12'si tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinde dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere ofis (çağrı merkezi) açtığı belirtildi.

Açılan illegal çağrı merkezlerinde internet üzerinden reklam verilip, kredi verme vaadiyle "dosya masrafı ve kredi notunun yükseltilmesi" adı altında müşteki şahıslara para yatırtılarak ya da "konteyner satışı" adı altında kaparo talep edilerek dolandırıcılık faaliyetleri yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şüphelilerin, bu paraları başka şahıslar adına açtırılan hesaplara yatırdığı ifade edildi.

Açıklamada, şüphelilerin, yabancı uyruklu kişiler adına açılmış GSM hatlarıyla müştekileri aradığının, çok sayıda müştekiyi dolandırdığının belirlendiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında 26 Temmuz'da Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar ve benzeri dijital materyal ile kağıda sarılı, uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği bildirildi.

Şüphelilerden E.Ş'nin, ifadesi alındıktan sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden serbest bırakıldığı, diğer 25 zanlının Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerden 12'sinin tutuklandığı, 13'ünün adli kontrol şartıyla salıverildiği ifade edildi.

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dolandırıcılık operasyonu

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