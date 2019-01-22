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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 12:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin bugün Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Sakarya, Adana, Samsun, Eskişehir ve Çanakkale'de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla 1 ihraç yüzbaşı, 2'si muvazzaf 3 üsteğmen ve 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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