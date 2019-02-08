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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 16:43 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 25 askeri personelden 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19’u aktif görevde toplam 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen 25 askeri personelden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19’u aktif görevde toplam 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekiplerce sabah saatlerinde Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 25 askeri personel gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan zanlılardan 4’ü tutuklanırken 21 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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