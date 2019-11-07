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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:57 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan askeri öğrencilerden 1’i tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Kocaeli devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY örgütünün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan askeri öğrencilerden 1’i tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli devam eden FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş’ın aralarında olduğu toplam 7 ilde belirlenen adreslere sabah erken saatlerde Kocaeli Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 5 Kasım tarihinde operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 1’inin tutuklanmasına karar verilirken, 11 şüpheli ise ‘Etkin pişmanlık’tan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari olan 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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