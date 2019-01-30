Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi, düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13’ü aktif görevde olmak üzere 20 askeri personel ve askeri şahıslarla ilgilendiği tespit edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Alınan gözaltı kararı sonrasında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Bartın, Bingöl, Çankırı, Kahramanmaraş, Isparta, Giresun, Zonguldak ve Yalova ilçesinde şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan operasyonda 1 ihraç albay, 1 muvazzaf teğmen, 10’u muvazzaf 12 astsubay, 1 akademisyen ve 1 uzman jandarma toplam 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 6 şüphelinin yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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