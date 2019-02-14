Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ/PDY’nin askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 askeri personelden 2’si tutuklanırken 12 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri harekete geçti. Ekiplerce Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Yalova ve Zonguldak illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12’si muvazzaf, 2’si açıkta ve 2’si de emekli olmak üzere toplam 16 askeri personelden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar, işlemlerinin ardında Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 1 muvazzaf astsubay ile 1 emekli astsubayın tutuklanmasına karar verilirken; 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf teğmen, 7’si muvazzaf 9 astsubay olmak üzere toplam 12 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, firari olan 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



