HABER

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturması çerçevesinde örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda TÜBİTAK'ta halen aktif olarak çalıştığı belirlenen F.E, Z.E, Y.Ö ve B.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede İşte 2018'in en çok turist çeken yerleri! Türkiye'den 2 şehir de listede
Hakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandıHakkari'de 75 köy ve 111 mezra yolu kardan kapandı
Dr. Türkmen: Akkuyu sayesinde 20 milyon ton sera gazı salınmayacakDr. Türkmen: Akkuyu sayesinde 20 milyon ton sera gazı salınmayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

Bünyamin Sürmeli: Maalesef bir sistem daha geliyor

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yağmur ve fırtına uyarısı)

Yeniden geliyor! Saat verip uyardı: Hortum riski yüze 30...

Elektrik arızalarına atlı müdahale

Elektrik arızalarına atlı müdahale

Böylesi ilk kez oluyor! Vatandaşlar uyumadan nöbet tutuyor

Böylesi ilk kez oluyor! Vatandaşlar uyumadan nöbet tutuyor

Bilecik'te halkı tedirgin eden çuvallar! Tonlarca kimyasal atık...

Bir ilde herkes bu çuvalları konuşuyor... Halk tedirgin!

BM raportörü, Suudi Konsolosluğu'na alınmadı!

BM raportörü, Suudi Konsolosluğu'na alınmadı!

Kütahya'daki operasyonda ele geçirilen tabanca şeklindeki 20 bin uyuşturucu hap şaşkınlık yarattı

Polis bile ne olduğunu anlamakta zorlandı! İnşaat teliyle...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.