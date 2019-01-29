Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "TÜBİTAK yapılanması"na yönelik soruşturması çerçevesinde örgütle irtibatı ve iltisakı tespit edilen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda TÜBİTAK'ta halen aktif olarak çalıştığı belirlenen F.E, Z.E, Y.Ö ve B.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

