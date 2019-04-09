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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 12 ilde, 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 9'u muvazzaf 17 askeri personel ile 1 eski askeri okul öğrencisi ve 2 sivil "mahrem abi" hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 9'u muvazzaf, 3'ü açığa alınan, 4'ü meslekten ihraç edilen, 1'i emekli, 1'i eski askeri okul öğrencisi ile 2 sivil "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri ve Adana'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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FETÖ FETÖ TSK yapılanması

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