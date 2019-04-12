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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:37 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "TSK yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması doğrultusunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 15'inin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmaları doğrultusunda, 13'ü muvazzaf, 4'ü meslekten ihraç edilen 17 askeri personel, 1 eski askeri okul öğrencisi ile 2 sivil "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Düzce, Zonguldak, Kars, Hatay, Kayseri, Adana ve Gümüşhane'de başlatılan eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kocaeli operasyon TSK

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