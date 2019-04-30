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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 09:19 | Son Güncelleme

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 9 ilde 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 15 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturması kapsamında, bir yüzbaşı, 7 astsubay, 6 eski askeri öğrenciyle bir askeri personelden sorumlu "mahrem abi" hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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