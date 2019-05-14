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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 ilde, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı - Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında Kocaeli merkezli 7 ilde, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, aralarında muvazzafların da bulunduğu 3 üsteğmen, 6 astsubay ile 4 eski askeri öğrenci ve 1 "mahrem abi" olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğünce Kocaeli, İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kocaeli operasyon

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