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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 10:29 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan eski TÜBİTAK çalışanı 13 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski TÜBİTAK çalışanı 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında firari iki şüpheliden biri daha Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltındaki 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında eski kurum çalışanı 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Kocaeli, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmıştı.

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FETÖ gzöaltı Kocaeli operasyon TÜBİTAK

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