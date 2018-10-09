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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 12:42 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik operasyonda 5'i muvazzaf 9 askeri personel ile 1 sivil gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 5'i muvazzaf 9 askeri personel ile 1 sivil olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 5'i muvazzaf olan 13 askeri personel ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Ankara, Gaziantep ve Muğla'da operasyon başlattı.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 1 muvazzaf üsteğmen, 1'i muvazzaf 2 teğmen, 3'ü muvazzaf 6 astsubay ve üsteğmenken görev değişikliği yapan 1 sivil olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kocaeli operasyon TSK

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