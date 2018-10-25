Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 askeri personelden 1’i muvazzaf 6 astsubay tutuklandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 22 Ekim'de, haklarında yakalama kararı çıkarılan 4'ü muvazzaf 17 askeri personelden 5'i daha gözaltına alındı. Bununla, gözaltına alınanların sayısı 15'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden biri muvazzaf 6 astsubay Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, ihraç edilen 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen ile 3’ü muvazzaf 4 astsubay toplam 9 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

- Operasyon

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 22 Ekim'de Kocaeli, İstanbul, Ankara, Muğla, Sakarya, Balıkesir, Giresun ve Konya'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

