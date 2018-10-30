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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 21 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 15 ilde operasyon başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 21 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Isparta, Yalova, Adana, Muğla, Kahramanmaraş, Siirt, Kayseri, Konya, Erzurum, Şanlıurfa ve Bartın'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonun devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kocaeli operasyon TSK yapılanması

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