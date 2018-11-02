HABER

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 11:59 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 15 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi - Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 10'u muvazzaf 21 askerin yakalanmasına ilişkin soruşturma kapsamında firari 3 kişiden biri daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınan şüpheli sayısı 19 oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 21 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, KOM Şube Müdürlüğünce 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, açığa alınan 1 binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6'sı muvazzaf 12 astsubay olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
- Ümraniye'de göçük: 1 kişi öldü- Ümraniye'de göçük: 1 kişi öldü
NEVÜ’de 'Mangalda Hamsi Şöleni'NEVÜ’de 'Mangalda Hamsi Şöleni'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Bakanlık müjdeyi verdi! OSB'lerde kapsam genişiliyor

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Edirne'de korkutan patlama! Yaralılar var

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Kira yüksek geldi karakol kapatıldı

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tek tip askerlik nedir? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte detaylar...

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Köylülerin ihbarı 1500 yıllık tarihi ortaya çıkardı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

Samsun'da 16 yaşındaki kıza cinsel istismar! 14 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.