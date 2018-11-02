Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 10'u muvazzaf 21 askerin yakalanmasına ilişkin soruşturma kapsamında firari 3 kişiden biri daha yakalandı. Böylelikle gözaltına alınan şüpheli sayısı 19 oldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 21 asker hakkında yakalama kararı çıkarılmış, KOM Şube Müdürlüğünce 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, açığa alınan 1 binbaşı, 2 muvazzaf yüzbaşı, 1'i muvazzaf 3 üsteğmen ve 6'sı muvazzaf 12 astsubay olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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