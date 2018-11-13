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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 13:03 | Son Güncelleme

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı - Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli 9 ilde operasyon başlatıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 10'u muvazzaf 24 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli'de başlatılan operasyon, İstanbul, Ankara, Muğla, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Erzincan ve Şırnak'ta eş zamanlı olarak devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Kocaeli operasyon TSK

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