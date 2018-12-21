HABER

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:57 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 12 askeri personel adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında muvazzafların da olduğu 18 kişiden 12 askeri personelin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Kocaeli Adliyesine götürüldü.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, 11'i muvazzaf 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda aralarında muvazzafların da bulunduğu 18 askeri personel gözaltına alınmıştı.

PARTNERÇırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!Çırılçıplak soyunup otobüste direk dansı yaptı!
Ev temizliğinde teknolojik çözüm zaman kazandırıyorEv temizliğinde teknolojik çözüm zaman kazandırıyor
Kanadı kesilmiş yaban ördeğine tedaviKanadı kesilmiş yaban ördeğine tedavi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ FETÖ/PDY soruşturması Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Jailton İstiklal Marşı okunurken yüzünü Türk bayrağına çevirdi

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Söz ve Kızım dizileriyle ilgili flaş karar!

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Sınırda şok görüntüler! Minibüsle terörist taşıdılar

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

Kırklareli Valiliği açıkladı: Okullar tatil edildi

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

15 Temmuz gecesi darbecileri bir tek er alt etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sedanur Güzel davasında yeni gelişme!

Sedanur davasında yeni gelişme!

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Bylock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı

'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

'Oğlumu ısırdı' dedi, 2 sokak köpeğini pompalı tüfekle vurdu!

Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Ankara-Eskişehir hattında tren kazası son anda önlendi!

Ankara-Eskişehir hattında faciadan dönüldü!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.