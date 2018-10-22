Kocaeli merkezli FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen operasyonla 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 17 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Balıkesir, Konya, Giresun, Sakarya ve Muğla'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 1 ihraç yüzbaşı ve 4'ü muvazzaf 9'u astsubay 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 7 kişinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

