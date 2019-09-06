HABER

Kocaeli merkezli kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

Kocaeli ve İstanbul'da, 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Operasyonlarda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, A.P, Y.Ş. ve E.A. tutuklandı.

Kentte, kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışmaların hızla ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

PARTNERTaşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
Kafede oturan iki gence araba böyle çarptıKafede oturan iki gence araba böyle çarptı
Tarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildiTarihi Sulu Mağara’da yeni bir galeri tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sigara kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açık açık uyardı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik helikopter uçuşu açıklaması

Bakan Akar'dan kritik açıklama!

Son dakika... Maltepe'de hareketlilik! Pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı: Yaralılar var

Pompalıyla saldırdı! Yaralılar var...

Tunceli'de ortalık karıştı! Havaya ateş açınca linç etmek istediler

Tunceli'de ortalık karıştı! Pompalıyla ateş açınca...

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-14' uygulaması

İstanbul'a karadan ve havadan abluka! Birçok nokta tutuldu

İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan görevinden istifa etti

İYİ Parti'de 'MHP' istifası!

AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine silahlı saldırı

AK Partili belediye başkanının evine silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.