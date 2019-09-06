Kocaeli merkezli kaçak sigara operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron ve 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, A.P, Y.Ş. ve E.A. tutuklandı.

Kentte, kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışmaların hızla ve kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

