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Kocaeli merkezli kaçak sigara operasyonu: 22 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

Kocaeli ve İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron, 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kocaeli ve İstanbul’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron, 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Kocaeli’de polis ekipleri, kaçak sigara ve tütün tacirlerine geçit vermiyor. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kocaeli ve İstanbul’a bağlı 5 farklı ilçede 22 şahsın sigara kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kocaeli’ye bağlı Gebze, Darıca, Dilovası, Çayırova ile İstanbul’a bağlı Pendik ve Tuzla ilçesinde şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 9 bin 379 paket kaçak sigara, 139 karton içi doldurulmuş makaron, 50 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan M.K., A.P., Y.Ş. ve E.A. isimli 4 kişi tutuklandı.

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