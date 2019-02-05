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Kocaeli merkezli silah ticareti operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:53 | Son Güncelleme

10 ilde düzenlenen operasyonda 39 şüpheli yakalandı, 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 10 ilde, yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliği ekiplerince, "yasa dışı silah ticareti"ne yönelik çalışmalar kapsamında, Kocaeli merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 31 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 433 fişek ele geçirildi.

Bu çerçevede, 39 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kocaeli merkezli silah ticareti operasyonu

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