Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Haziran'da Kocaeli, İstanbul ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 17'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 16'sı ise Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da icra müdürlüklerinin taşınır ve taşınmaz mallar için gerçekleştirdiği ihalelerdeki usulsüzlüklere ilişkin operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda atılı suçla ilgili dokümanlar, notlar, belgeler ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

