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Kocaeli metro hattındaki 2 bin 500 ağaç taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Kocaeli metrosunun ilk ayağını oluşturan ve ekim ayında temeli atılan Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'ndaki çalışmalar kapsamında taşınan 2 bin 500 ağaç, kentin farklı noktalarına dikilmeye başlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli metrosunun ilk ayağını oluşturan ve ekim ayında temeli atılan Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'ndaki çalışmalar kapsamında, 2 bin 500 ağacın taşındığı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 5 milyar liralık yatırım tutarıyla hayata geçirilmesi planlanan ve Kocaeli metrosunun ilk ayağını oluşturan Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'ndaki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı'nın temelinin, ekim ayında TBMM Başkanı Binali Yıldırım tarafından atıldığı anımsatılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi tarihindeki en büyük hizmeti olan metro hattı projesi kapsamında, proje alanı içerisinde bulunan istasyon, depolama ve manevra alanlarında bulunan ağaçlar da aynı titizlikle sökülüp, tahribe uğramadan uygun alanlara taşınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkını hayata geçiren, kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12 metrekareye çıkaran Kocaeli'ye, nefes alacak merkezler kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, aynı hassasiyeti metro çalışmalarında da gösterdiği vurgulandı.

- "2 bin 500 ağaç fidanlıklara götürüldü"

Proje kapsamında inşa edilen istasyon, depolama ve manevra alanlarındaki bitki ve ağaçların zarar görmemesi için özverili çalışmalar yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir ekipleri bu noktalardaki ağaçları özel cihaz ve araçlar ile zarar görmeden yerinden alıyor, depolama alanına getiriyor ve uygun alanlara dikimini yapıyor. Ekipler çalışmaların başladığı ekim ayından bu yana toplamda 2 bin 500 ağacı öncelikle Büyükşehir Belediyesinin fidanlıklarına götürdü. Ağaçlar belli bir süre bekletildikten sonra şehrin çeşitli noktalarında belirlenen alanlara taşınarak dikiliyor. Öte yandan metro projesi tamamlandığında ağaçların taşındığı noktalara yine yeni ağaçların dikimi sağlanacak."

Belediyenin, 2004 yılında bu yana yaklaşık 9 milyon ağaç dikimi gerçekleştirdiği belirtilerek, 2018 yılında ise doldurulan hafriyat sahalarına, park bahçe ve diğer boş alanlara yaklaşık 250 bin ağaç dikildiği bildirildi.

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AĞAÇ Kocaeli metro Taşıma

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