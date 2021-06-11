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  4. Kocaeli'nde feci kaza! TIR viyadükte asılı kaldı

Kocaeli'nde feci kaza! TIR viyadükte asılı kaldı

11.06.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yoldan çıkarak viyadükte asılı kalan TIR'daki yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı.

Kocaeli'nde feci kaza! TIR viyadükte asılı kaldı

Alınan bilgiye göre, Ayhan Algı (41) idaresindeki TIR, Anadolu Otoyolu İnönü Mahallesi mevkisi bağlantı viyadüğünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı.

Bariyere takılıp viyadükte askıda kalan TIR'da mahsur kalan sürücü, itfaiyenin sepetli vinciyle araçtan indirildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, TIR'ın viyadükten çekilmesiyle yeniden normale döndü.

Kaynak: AA

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