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  4. Kocaeli'nde iğrenç olay! Kız çocuğuna bakıp kendini tatmin etti

Kocaeli'nde iğrenç olay! Kız çocuğuna bakıp kendini tatmin etti

09.06.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nde iğrenç bir olay yaşandı. Halk otobüsünde bir kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin etti. Diğer yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste arbede çıktı. Olay sonrası kaçan tacizci polis tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli'nde iğrenç olay! Kız çocuğuna bakıp kendini tatmin etti

İğrenç olay, dün Kocaeli'nde meydana geldi. Halk otobüsünde bir kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp kendisini tatmin etti. Yolcuların durumu fark etmesi üzerine otobüste arbede yaşandı. Olay sonrası kaçan tacizci, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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KIZ ÇOCUĞUNA BAKIP KENDİSİNİ TATMİN ETTİ

İzmit'te dün halk otobüsüne binen M.Ş., araçta seyahat eden 14 yaşındaki kız çocuğuna bakıp, kendisini tatmin etti. Yolcular olayı fark edince M.Ş.’ye tepki gösterdi. Yaşanan arbede sırasında M.Ş., otobüsten inip kaçtı. Yolcular, kız çocuğuyla birlikte polis merkezine giderek durumu anlattı.

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GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla M.Ş.’nin adresini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla M.Ş.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş. bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli taciz
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